Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da akan çatısını tamir eden vatandaş yemek molası verdiği sırada, evin çatısı alevlere teslim oldu.

Bursa'da akan çatısını tamir eden vatandaş yemek molası verdiği sırada, evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

Olay saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Zonguldak'tan Bursa'ya taşınan Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu, bahar aylarında yağan yağmur sebebiyle evinin çatısından içeriye sızıntı olduğunu fark etti. Çatısını tamir etmek için sabah saatlerinde işe başlayan Çıkrıkçıoğlu, öğlen yemek molası verdi. Yemek yediği esnada dışarıdan ses geldiğini ve kontrol amaçlı çıktığında evin çatısından duman çıktığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede alev alan çatıyı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Çıkrıkçıoğlu'nun bu çabası yetersiz kalınca çaresizce itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Plastik çatı kaplama malzemesi nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 40 bin liralık maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme yaparken, polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı
Botlar, tekneler seferber oldu: Bodrum'dan kaçış anları kameralara yansıdı
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Evini yakan adam, hiçbir şey olmamış gibi bankta oturup izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Haydar Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Yusuf Güney Aleyna Tilki Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Eda Erdem Metin Oktay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 14:28:04. #1.14#

title