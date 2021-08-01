Yemek molası verdiği esnada, tamir ettiği çatısı yandı

Bursa'da akan çatısını tamir eden vatandaş yemek molası verdiği sırada, evin çatısı alevlere teslim oldu.

Bursa'da akan çatısını tamir eden vatandaş yemek molası verdiği sırada, evin çatısı alevlere teslim oldu. Yangında büyük maddi zarar meydana geldi.

Olay saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 6 ay önce Zonguldak'tan Bursa'ya taşınan Mehmet Ali Çıkrıkçıoğlu, bahar aylarında yağan yağmur sebebiyle evinin çatısından içeriye sızıntı olduğunu fark etti. Çatısını tamir etmek için sabah saatlerinde işe başlayan Çıkrıkçıoğlu, öğlen yemek molası verdi. Yemek yediği esnada dışarıdan ses geldiğini ve kontrol amaçlı çıktığında evin çatısından duman çıktığını gördü. Hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede alev alan çatıyı kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Çıkrıkçıoğlu'nun bu çabası yetersiz kalınca çaresizce itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Plastik çatı kaplama malzemesi nedeniyle gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 40 bin liralık maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme yaparken, polis ekipleri soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı