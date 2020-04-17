Bursa'da çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılıyor Bursa'da korona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Martta kapılarını kapayan tarihi çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılacak.

Bursa'da korona virüs tedbirleri sebebiyle 23 Martta kapılarını kapayan tarihi çarşı ve hanlar bölgesi 20 Nisanda açılacak.

Korona salgını sebebiyle 23 Martta kepenk indiren çarşı esnafı, 20 Nisanda dükkanlarının başında olabilecek. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yer alan kapalı çarşı esnafının dükkanlarını açıp açmama tercihi kendilerine bırakıldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan çarşı için açıklamada bulunan Tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Özyıldırım, "Esnafımız 20 Nisanda kepenklerini açabilir. Ancak açıp açmama kararı kendi tercihleridir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA