Bursa'da can pazarı

Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekliğinde şarampole devrildi.

Bursa'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekliğinde şarampole devrildi. Yardım bekleyen kamyon şoförünün imdadına ise yoldan geçen DASKUT arama kurtarma ekipleri koştu.

Kaza, Keles ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafriyat yüklü bir kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaklaşık 50 metre yüksekliğinde şarampole devrildi. Bu sırada kazaya DASKUT Arama Kurtarma Keles Ekibi müdahale etti. Ekipler kamyon sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar yaralı sürücünün yanına inen arama kurtarma ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ekipler tarafından şarampolden çıkartılan sürücü, Keles İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı