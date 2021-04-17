Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
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Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı

Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel

BURSA'da, gün içerisinde görülen çamur yağışının ardından, araçları kirlenen sürücüler soluğu akaryakıt istasyonlarının oto yıkama servislerinde aldı.

BURSA'da, gün içerisinde görülen çamur yağışının ardından, araçları kirlenen sürücüler soluğu akaryakıt istasyonlarının oto yıkama servislerinde aldı.

Bursa'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, kentin birçok noktasında gece yarısından itibaren yağış da başladı. Gün içerisinde ise birçok noktada çamur yağdığı görüldü. Birçok vatandaş park yerlerindeki araçlarının üzerinin çamurla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. İş çıkışı araçlarını yıkamak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle oto yıkamacılar kapalı olunca soluğu akaryakıt istasyonlarının oto yıkama servisinde aldı. Akaryakıt istasyonlarında araçlarını yıkamak isteyen sürücüler, yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlardan Aslan Türker, "İşten çıktım, izin belgem var. Çamur yağmış aracım kirlenince yıkamak istedim. Yoğunluk çok" dedi.Öte yandan, Bursa Valiliği tarafından hava durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; İlimiz genelinde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir" denildi.


Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı
Bursa'da çamur yağdı, akaryakıt istasyonlarının oto yıkamaları doldu- taştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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