Bursa'da camiler Cuma'ya hazır
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Bursa'da camiler Cuma'ya hazır

Bursa'da camiler Cuma'ya hazırBURSA'da camiler, Cuma günü cemaatle buluşmaya hazırlanırken, müftülük tarafından belirlenen camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

27.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:53

Bursa'da camiler Cuma'ya hazır

BURSA'da camiler, Cuma günü cemaatle buluşmaya hazırlanırken, müftülük tarafından belirlenen camilerde dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak faaliyetlerine ara veren camiler 29 Mayıs Cuma günü, belirlenecek kurallar çerçevesinde yeniden ibadete açılacak. Bu tarihten itibaren öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camilerde gerekli adımlar atılırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de müftülük tarafından belirlenen camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerini başlattı. Namazlar öncelikli olarak cami bahçeleri ve açık alanda kılınabilecek. Cuma namazı için de bütün hazırlıklar tamamlandı. Belirli noktalara dezenfektan üniteleri yerleştirilirken, vatandaşlara tek kullanımlı seccade ve maske dağıtımı yapılacak.

BAŞKAN AKTAŞ: BÜYÜK BİR ÖZLEM VAR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır camilerde namaz kılınamadığını hatırlatarak, bu konuda toplumda büyük bir özlem olduğunu söyledi. Yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak 29 Mayıs Cuma gününden itibaren camilerin yeniden cemaatle buluşacağını kaydeden Başkan Aktaş, 'Öncelikle bu süreçte büyük bir hassasiyet gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ciddi önlemler aldık. Bununla alakalı dezenfektasyon çalışmaları yaptık. İlk günden itibaren selatin camilerimiz başta olmak üzere 318 camimizde bu iş ve işlemleri yerine getirdik. Ama 29 Mayıs günü, İstanbul'un fethi gibi anlamlı bir günde beraberce toplu namaz kılmak gerçekten bizim için büyük bir keyif. Müftülük tarafında namaz kılınabilecek camiler belirlendi. Cami içi, bahçesi ve düzenlendiğimiz açık alanlarda çalışmalarımızı yapıyoruz. Camilere ilave olarak, Namazgah Parkı, Merinos Parkı, Orhangazi Parkı, Atıcılar futbol sahası ve Mihraplı Parkı olmak üzere 5 ayrı açık alan belirledik. Buralarda da namaz kılınacak yerlerin çizimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Halkımıza tek kullanımlık seccadeler ve maske dağıtılacak. Belirle noktalara el dezenfektan üniteleri yerleştiriliyor. İnşallah bizler de kurallara uyup, kişisel hijyenimize dikkat edip, Cuma namazını eda edeceğiz' diye konuştu.

Bursa'da camiler Cuma'ya hazır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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