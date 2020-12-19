Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

19.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:10
Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde camideki çelik kasadan para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde camideki çelik kasadan para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayhan Mahallesi'ndeki Aynalı Hoca Tabip Camisi'ndeki yardım paralarının konulduğu çelik kasadan hırsızlık yapıldığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucu şüphelinin içindeki paraları kasayı açmadan aparat yardımıyla çaldığını belirleyen ekipler, zanlının benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.A. (56) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, hırsızlıkta kullandığı öne sürülen aparatla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Varank Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Pierre Webo Çağdaş Atan Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Karar Şiddet Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 11:12:49. #1.15#
title