Bursa'da camiden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde camideki çelik kasadan para çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kayhan Mahallesi'ndeki Aynalı Hoca Tabip Camisi'ndeki yardım paralarının konulduğu çelik kasadan hırsızlık yapıldığının fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceledi.

Çalışmalar sonucu şüphelinin içindeki paraları kasayı açmadan aparat yardımıyla çaldığını belirleyen ekipler, zanlının benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.A. (56) olduğunu tespit etti.

Şüpheli, hırsızlıkta kullandığı öne sürülen aparatla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz