Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı - Haberler
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Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da hırsızlar camiden led lambaları ve mazgalları çaldı.

BURSA (İHA) - Bursa'da hırsızlar camiden led lambaları ve mazgalları çaldı.

Bursa'nın tarihi camilerinden Veled-i Habib Camiinde yatsı namazının ardından camiden ayrılan imam, sabah namazına geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Sabah namazı sonrası caminin güvenlik kameralarını izleyen imam, yatsı namazı sonrası gelen hırsızın bahçede bulunan led ışıkları, aydınlatma direğini ve mazgalları çalarak kaçtığını gördü. Hırsızın olay anında caddeden geçen bir otomobili görünce elindekileri bırakıp uzaklaşması ve daha sonra geri gelip çaldıklarını alması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Polis ekiplerine ihbarda bulunan imam, kamera görüntülerini ekiplere teslim ederek şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da camideki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı

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