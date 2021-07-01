Bursa'da cam şişe yüklü TIR devrildi, kara yolu cam şişeyle kaplandı

Bursa'da cam şişe yüklü TIR devrildi, kara yolu cam şişeyle kaplandı Bursa'da şoförünün hakimiyetini kaybettiği cam şişe yüklü TIR, yola devrildi.

Bursa'da cam şişe yüklü TIR devrildi, kara yolu cam şişeyle kaplandı

BURSA - Bursa'da şoförünün hakimiyetini kaybettiği cam şişe yüklü TIR, yola devrildi. TIR'ın içerisinde bulunan cam şişeler yolu kaplarkan, Yenişehir-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi Yenişehir-Bursa Karayolu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Şişecam Fabrikası'ndan yola çıkan 16 VT 272 plakalı TIR'ın sürücüsü Mehmet T., Seymen Kavşağı'nda TIR'ın hakimiyetini kaybederek TIR'ı refüje devirdi. TIR'ın devrilmesiyle, dorsesinde bulunan binlerce cam şişe yola saçıldı. Kazada Mehmet T., yara almazken TIR kullanılamaz hale geldi. Yola devrilen şişeler sebebiyle Yenişehir-Bursa Karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Ekiplerin şişeleri temizlemesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla, yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal