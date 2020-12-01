Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

01.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:12

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, kovalamaca anları AA muhabirince görüntülendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yapınca yakalandı, kovalamaca anları AA muhabirince görüntülendi.

Yeni Yalova Yolu Caddesinde, 16 AF 0508 plakalı şüpheli bir kamyonetin "dur" ihtarına uymaması üzerine polis ekipleri takibe başladı.

Plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen kamyonet, polisten kaçarken ters yöne girerek Panayır Mahallesi'ne doğru devam etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları belli oldu! Yasak bu akşam başlıyor
Herkes bu durumu göz ardı etmişti! Koronavirüs aşısı gelmeden tehlikesi geldi
Herkes bu durumu göz ardı etmişti! Koronavirüs aşısı gelmeden tehlikesi geldi
Cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Rita Ora, iç çamaşırsız pozuyla dikkat çekti
Cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Rita Ora, iç çamaşırsız pozuyla dikkat çekti

Süratli bir şekilde zikzak çizerek trafiği tehlikeye sokan kamyonet, ekiplerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti.

Ara sokaklardan ana yola çıkan kamyonet, Veysel Karani Mahallesi'nde 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarpıp kaza yaptı.

Kazanın ardından inip kaçmaya çalışan çalıntı kamyonetin sürücüsü, polis ekiplerinin tekrar havaya ateş açmasıyla yakalandı.

Kazanın ardından şüpheli E.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.K, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca anları, AA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi.

Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı
Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haberi | Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Son dakika haber | Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Son dakika haber | Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı: 1 yaralı
Maske cezasından kaçmak istedi, polise 'Şov yapıyorsunuz' dedi- Denetim yapan ekiplere 'Siz şov yapıyorsunuz' dedi
Maske cezasından kaçmak istedi, polise "Şov yapıyorsunuz" dedi- Denetim yapan ekiplere "Siz şov yapıyorsunuz" dedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Enes Batur Burcu Esmersoy
Spor Falcao Tisserand Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Aralık Kabine Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıntı kamyonetle polisten kaçan şüpheli kaza yaptı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 01:12:16. #1.15#
title