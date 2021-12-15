Bursa'da çalınan otomobil Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu - Haberler
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Bursa'da çalınan otomobil Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu

Bursa'da çalınan otomobil Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu
AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Bursa'da çalındığı iddia edilen otomobil, Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu.

YILDIRIM, BURSA (AA) - Bursa'da çalındığı iddia edilen otomobil, Sakarya'da kurtarıcının üzerinde bulundu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nden çalındığı öne sürülen 16 Z 1899 plakalı otomobilin, kurtarıcının üzerinde Sakarya'nın Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nden geçiş yapacağının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, bölgede önlem aldı.

Çalıntı otomobili taşıyan 14 AAG 888 plakalı kurtarıcı, jandarma ekiplerince durduruldu.

Kurtarıcının taşıdığı çalıntı otomobil, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan sürücü N.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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