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Bursa'da çaldıkları otomobili dereye attılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da çaldıkları otomobili dereye attılar

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızlarının çaldığı bir otomobil, dereye atılmış olarak bulundu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızlarının çaldığı bir otomobil, dereye atılmış olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir derenin içinde otomobil olduğunu gören vatandaşlar jandarma ekiplerine haber verdi. 16 FG 946 plakalı otomobil, olay yerine gelen deniz polisi tarafından çekici yardımıyla kenarı çıkarıldı.

Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen otomobilin, çalındıktan kısa bir süre sonra dereye atıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

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