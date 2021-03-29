Bursa'da çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalayıp satan 5 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalayıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalayıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda artan motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen hırsızlık şüphelileri A.E, A.E, Ö.E.K, V.İ, A.R, M.İ. ve M.E.K'nin çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri, parçalara ayırarak satışını yapmak için muhafaza ettikleri tespit edildi.

Polis düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Farklı tarihlerde çalındıkları tespit edilen 10 elektrikli bisiklet, 1 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet motoru ve birçok parça da ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanırken, A.R. ve V.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek