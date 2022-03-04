Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bursa'da çaldığı bisikleti bisiklet sürerek götürdü

Bursa'da bisikletle siteye gelen şüpheli, çaldığı bisikleti götürürken kameraya yakalandı.

Bursa'da bisikletle siteye gelen şüpheli, çaldığı bisikleti götürürken kameraya yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi şahıs gözüne kestirdiği bisikleti çalmak için site bahçesine bisikletle girdi. Geldiği bisiklete binen şüpheli, çalmak istediği bisikleti de tutarak götürdü. Bu ilginç anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

title