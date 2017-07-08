Bursa'da çadırları yıkılırken göbek attılar



BURSA'da polis ve zabıta ekipleri, sabah erken saatlerde çadır kentlerde kalan Romanlara yönelik operasyon düzenledi. Çadırları iş makinaları ile yıkılan Romanların kameralara karşı göbek atması dikkatlerden kaçmadı.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından sabah saatlerinde Roman vatandaşların bulunduğu çadır kentlere yönelik 4 farklı mahalleye operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda Romanların bulunduğu çadırlar boşaltılırken, çadırlarda ve kalanların GBT sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı olayda çadırlar didik didik arandı.



ÇADIRLARI YIKILIRKEN GÖBEK ATTILAR



Yapılan aramaların ardından çadırlar, iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu sırada Romanlar, çadırlarının yıkıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına dönerek göbek atmaya başladı. Çadırların içerisindeki eşyaları at arabalarına yükleyen Romanlar, aldıkları bölgeden ayrıldı.