Bursa'da Çadırları Yıkılırken Göbek Attılar

BURSA'da polis ve zabıta ekipleri, çadırlarda kalan Romanlar'a yönelik operasyon düzenledi. Çadırları iş makinaları ile yıkılan bazı Romanlar, görüntü çeken kameramanlarıı görünce göbek attı.



Emniyet Asayiş Şube, Uyuşturucu ile Mücadele Şube, Çevik Kuvvet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri bu sabah Romanlar'ın kaldığı 4 farklı mahalledeki çadır kentlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonlarda Romanlar'ın bulunduğu çadırlar boşaltılırken, çadırlarda ve kalanların GBT sorgusu yapıldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı olayda çadırlar didik didik arandı.



ÇADIRLARI YIKILIRKEN GÖBEK ATTILAR



Yapılan aramaların ardından çadırlar, iş makineleri tarafından yıkıldı. Bu sırada Romanlar, çadırlarının yıkıldığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubunun kamerasına dönerek göbek atmaya başladı. Çadırların içerisindeki eşyaları at arabalarına yükleyen Romanlar, aldıkları bölgeden ayrıldı.



FOTOGRAFLI - Bursa