Bursa'da cadde ve meydanlar doldu BURSA'da, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı, araç trafiği oluştu.

BURSA'da, cadde ve meydanlarda yoğunluk yaşandı, araç trafiği oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanan illerden biri olan Bursa'da, cadde, meydan ve sokaklar eski haline döndü. Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Heykel Atatürk Caddesi'nde vatandaşlar kalabalık oluştururken, İzmir-Ankara Karayolu ile Acemler Kavşağı'nda trafik yoğunluğu oluştu. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Meydanı, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi ve Heykel Atatürk Caddesi'ni araç giriş-çıkışlarınA kapattı.Dışarı çıkan vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Kaynak: DHA