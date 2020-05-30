Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı BURSA'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve meydanlar boş kaldı.

BURSA'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, dronla havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 15 kentte sokağa çıkma kısıtlaması, gece yarısından sonra başladı. Yasak kapsamındaki illerden biri olan Bursa'da, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları, Heykel Atatürk Caddesi ve Acemler gibi kentin önemli noktaları boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçlarıyla kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara ise ceza kesildi. Kentteki boş meydan ve caddeler dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA