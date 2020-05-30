Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldıBursa'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Bursa'da cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar ile 15 kentte sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısından sonra başladı. Yasak kapsamındaki illerden biri olan Bursa'da, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları, Heykel Atatürk Caddesi ve Acemler gibi kentin önemli noktaları boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin farklı bölgelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Araçlarıyla kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol edilirken, kısıtlmayı ihlal eden vatandaşlara ise ceza kesildi. Kısıtlama sebebiyle kentte oluşan sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA