Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı
Haberler » 3. Sayfa » Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Bylock operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

09.01.2020 08:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 08:48
Bursa'da 'Bylock' operasyonu: 5 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan Bylock operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 4'ü Bylock kullanıcısı 5 şüpheliye yönelik Bursa il merkezi ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli şahsın tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 1 şahsa elektronik kelepçe tedbiri uygulandı. Diğer 2 kişinin emniyetteki işlemlerinini devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler