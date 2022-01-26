Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü - Haberler
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Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa'da buzlu yolda kayan araç ev ile yol arasındaki boşluğa düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, buzlu yolda yokuş çıkmaya çalışırken kayan hafif ticari araç, ev ile yol arasındaki boşluğa yuvarlandı.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, buzlu yolda yokuş çıkmaya çalışırken kayan hafif ticari araç, ev ile yol arasındaki boşluğa yuvarlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde, 16 LLD 67 plakalı aracın sürücüsü, buzlanan yolda rampa çıkmak istedi.

Bu sırada geri doğru kaymaya başlayan araç, ev ile yol arasındaki boşluğa düştü.

Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, aracın yokuş çıkarken geriye kaymaya başlaması ve bir vatandaşın kayan aracı tutmaya çalışması görülüyor.

AA / Cem Şan - Son Dakika Haberleri

Osmangazi, Tragger, Bursa, Güncel, Haber

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