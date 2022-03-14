Son dakika haberi | Bursa'da buzda koşan vatandaş ayağı kayınca yere düştü... O anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberine göre Bursa'da buzda koşan vatandaş ayağı kayınca yere düştü.
BURSA (İHA) - Bursa'da buzda koşan vatandaş ayağı kayınca yere düştü... O anlar kamerada
BURSA Bursa'da kar yağışı kazaları da beraberinde yaşatıyor. Karlı ve buzlu kaldırımda koşan bir kişi ayağı kayınca yere düştü. O anlar kameralara böyle yansıdı.
Kar yağışının ardından buz tutan yolda bir kişi koşarken ayağı kayarak yere düştü. Daha sonra yerden kalkarak binaya girdi. Bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.