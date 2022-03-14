Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

AA - Cem Şan - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama göletine düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sulama göletine düşen köpek, donmak üzereyken itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin kırsal Sarıpınar Mahallesi yakınında yüzeyi buz tutan göletteki köpeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İnegöl'den Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Zorlu bir yolculuktan sonra olay yerine ulaşan ekip tarafından donmak üzereyken kurtarılan köpek, bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

Buz tutan gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı

AA / Cem Şan - Güncel

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title