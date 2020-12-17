Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kayapa Mahallesi'ndeki bir çiftlikte henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle çiftlikte bulunan bazı hayvanların telef olduğu öğrenildi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç