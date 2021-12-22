Bursa'da büyükbaş hayvan çalan 3 kişi gözaltına alındı
AA / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Güncel
Bursa'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı.
BURSA (AA) - Bursa'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 kişi yakalandı.
Keles ilçesi kırsal Erdoğan Mahallesi'nde M.E.Ö'ye ait ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçti.
Yürütülen araştırma sonucunda hırsızlığı yapan 3 kişinin, hayvanların her birini Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan S.İ'ye 5 bin 900 liradan sattığı belirlendi.
Hayvanlar S.İ'den geri alınarak sahibine verildi.
Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.