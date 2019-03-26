Bursa'da "Büyük Sanayi Sitesi" İnşaatı Yükseliyor

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından Kestel ilçesinde inşaatı devam eden "Büyük Sanayi Sitesi"nin son durumuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

BESOB Başkanı Arif Tak, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, projenin yıllar önce düşünüldüğünü, hayata geçirmek istediklerini ancak yerin birkaç kez değiştiğini söyledi.

Tak, Kestel'de projenin yapılacağı arazi konusunda da mahkeme süreçlerinin projeyi geciktirdiğini ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile bu konuyu da hallettiklerini, arazinin artık tamamen kendilerine ait olduğunu aktardı.

İnşaatın devam ettirilmesi için kooperatif kurulduğunu dile getiren Tak, BESOB'un bu kooperatife destek olacağını ifade etti.

Arif Tak, şunları kaydetti:

"Maddi konuda sıkıntı olmadığı takdirde projenin üç yıl içinde biteceğini düşünüyorum. Nisan, mayıs gibi orayı harekete geçirmek durumundayız. Hep birlikte orada en güzelini esnafa, sanatkara sunacak şekilde Allah'ın izniyle yapacağız. Kooperatif de kuruldu, para da bulacağız ve kısa zamanda orasını Bursalılara kazandıracağız. Yer tespiti yapıldı, kamulaştırmalar bitti, imara açılması sağlandı. Ardından projelendirmeler ve ruhsatlandırma bitti. İlk etabın bitirilişi de sağlandı. Altyapı yüzde 87'ye ulaştı ve biz şu anda bu noktadayız."

Bursa Büyük Sanayi Sitesi

Bursa'daki esnaf ve sanatkarların bir sitede toplanması hedeflenen projede 125 dükkan tamamlandı.

Toplam alanı 3 bin 750 dönüm olan projede, 3 bin 500 iş yeri bulunacak. Bu iş yerlerinde 30 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, 18 farklı iş kolunda hizmet verilecek projede, arıtma tesisi, üç cami, meslek yüksekokulu, 7 ticari alan, iki özel sağlık tesis alanı, üç tır parkı, turizm tesis alanı, iki spor ve rekreasyon alanı, 4 yönetim merkezi, kongre ve kültür merkezi ile kreş yer alacak.

Sanayi sitesinin tamamlandığında "Türkiye'nin en büyük esnaf sanayi sitesi" olacağı belirtildi.

Kaynak: AA