Bursa'da Bulunan Çınarın Yaşı 600'den Fazla

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı yazlık tatil beldesi Yeniköy yakınlarında, 600 yaşından fazla olduğu tahmin edilen dev çınar bulundu. Mahalle sakinleri tarafından bulunan 30 metre yüksekliği 10,5 metre genişliği olan çınarın tescillenince Türkiye'nin en yaşlı çınarlarından biri olacağı belirtildi.

Bayramdere Mahallesi'nde yaşayan Muhammed Çolak'ın, odun toplamaya gittiği ormann derinliklerinde görüp Karacabey Belediyesi ekiplerine haber vermesiyle bulunan çınarın 30 metre yüksekliğinde, çapının ise 10,5 metre olduğu belirlendi. Ağacın tescillenmesi için harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, 'Karacabey Belediyesi olarak '3T' vizyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. '3T'nin açılımı tarımsal yatırımlar, turizm yatırımları ve teknolojik yatırımlar. Bu çerçevede de şimdiye kadar Karacabey'in gündemine gelmemiş güzellikleri araştırma ekibimizle birlikte, vatandaşlarımızla istişare halinde gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruzö dedi.

Başkan Özkan, 'Bayramdere Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Çolak isimli kardeşimiz bu çınarı görünce Karacabey Belediyesi personeli ve aynı zamanda doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş'e konuyu aktarmış. Biz de bu çerçevede dere çınarı olarak tabir edilen ve anıt çınar olması muhtemel bu çınarı görmeye ve inceleme yapmaya geldik. İfade edildiğine göre eni 10,5 metre ve yüksekliği 30 metre. Şu ana kadar tescillenen İnkaya Çınarı 9.2 metre genişlik ve 35 metre yükseklikte. Bakıldığından bu dere çınarının yaklaşık 600 yıllık olduğu tahmin ediliyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılarak, tescili yapılacak. Bu dere çınarının yanından Yılanlı çınar diye tabir edilen ve 9,5 metre genişliğinde olan başka çınarımız da mevcut. Bir taraftan akan suyumuz, anıt çınarlarımız ve ormanımızla burası doğal bir doku. Burası vatandaşlarımızın ve insanlarımızın gezmesi ve istifade etmesi gereken bir alan. Bu bölgeyi düzenleme yaparak tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Ihlamur Ormanları ve Longoz Ormanları arasında bir vadide olan ve yanında bir akarsu bulunan dere çınarımız, tescil edildiğinde Türkiye'nin en büyük çınarlarından biri olarak literatüre girecek. 611 yaşındaki İnkaya Çınarı'na da bu vesileyle bir abi gelmiş olacakö ifadelerini kullandı.

Bayramdere Mahallesi'nde ikamet eden ve yetkililere çınarı haber veren Muhammed Çolak Çocukken balık tutmaya geldiğimiz bu ağacın çevresinde oynardık. O zamanlar ağacın geniş oyukları vardı. İçine bile girerdik. Yaşlı olduğunu biliyorduk ama anıt ağaç olabileceğini düşünmemiştik. Umarız Bayramdere Mahallemize değer katacaktır dedi.

Yapılan keşif sırasında genişliği 10,5 metre ve yüksekliği 30 metre olarak kaydedilen Dere Çınarı'nın dallarının kalınlığı ise 4 ve 5 metreden başlıyor ve 5 ana dala sahip. Bu ana dalların daha fazla olduğu ancak zamanla doğal yollarla kırılmış olabileceği gözlendi. Dev çınarın hemen yanı başında ise bu kez çevresi 9 metreyi bulan ve yüksekliği 29 metreye ulaşan Yılanlı Çınar'ın da tescillenmeye aday ikinci büyük ağaç olduğu belirtildi.

İNKAYA ÇINARINA RAKİP

Türkiye'nin bilinen çınarlarından Uludağ yolundaki İnkaya Çınarı, 9,2 metre genişlik ve 35 metre yükseklikte. Karacabey'de bulunan çınar ağacı ise 10, 5 metre gövde genişliğine sahip ve yerden 30 metre yükseklikte. Bu tarz ağaçlarda yükseklik ve genişlik her zaman yaş belirlemede etken olmadığı için uzman ekiplerce yapılacak çalışmalar ile yaşının ortaya çıkarılması bekleniyor. Eğer yaşı tahmin edildiği gibi 600'den fazla çıkarsa Türkiye'nin en yaşlı çınar ağaçları arasında kayıtlara geçecek.