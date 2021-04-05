Bursa'da büfeden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi esnaf yakaladı
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Bursa'da büfeden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi esnaf yakaladı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Bursa'da büfeden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi esnaf yakaladı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir büfeden hırsızlık yaparken bölgedeki esnaf tarafından yakalanan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir büfeden hırsızlık yaparken bölgedeki esnaf tarafından yakalanan zanlı, polis ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki büfeden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalıştığı öne sürülen R.H, esnaf tarafından yakalandı.

Bu sırada ekmek almak için caddeye gelip olayı öğrenen hırsızlık zanlısının babaannesi, torununu darbetmeye çalışarak, "Rezil ettin bizi millete." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin sakinleştirmeye çalıştığı kadın, büfe sahibinden de torunu hakkında şikayetçi olması için ricada bulundu.

Gözaltına alınan R.H. sağlık kontrollerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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