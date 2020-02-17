Bursa'da bu yıl 65 bin gıda denetimi yapılacak

17.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:50

Bursa'da gıda denetimlerini hız kesmeden sürdüren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yıl sonuna kadar 65 bin denetim hedefliyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Türkiye genelinde gıda üretimi yapan firmalar denetleniyor. Bursa'da da 200 personelden oluşan 100 ekip sahada denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Dondurma üretimi yapan tesisinin denetimine Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül de katıldı. Tamamen sütten üretilen dondurmanın, ilk halinden sevkiyatına kadar olan süreci inceleyen Aygül, gramajları ve ısı kontrolünü de kendi yaptı. Denetimlerin sonunda açıklama yapan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, yıl içinde denetimlerin sürekli devam ettiğini belirterek, "Yıl içinde yapılan denetimlerimizin yanı sıra Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile Türkiye genelinde gıda denetimlerini yapıyoruz. Bursa'da yaklaşık 200 personelle sahadayız. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller, toplu tüketim yerleri, satış yerlerinden tutun da okul kantinlerine kadar denetimlerimizi yapmaktayız. Hedefimiz özellikle üretim yapan 4 bin 84 işletmenin bu hafta içinde tamamı denetlenecek. Zaten bunlar da yıl içinde 3-4 defa denetleniyor. Bu hafta içinde tümünü elden geçireceğiz. Amacımız tüketicimizin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi ve tüketmesini sağlamaktır. Bursa geneli ve 17 ilçemizde denetimlerimiz devam ediyor" diye konuştu.



Geçen yıl 53 bin 864 firma denetlendiğini ifade eden Aygül, "Bursa'da 26 bin 855 gıda işletmesi faaliyet göstermektedir. Bu sene içerisinde biz 65 bin denetim hedefliyoruz. Geriye kalan süre içinde diğer denetimleri tamamlayarak hedefimize ulaşacağız. Gıda denetimleri yaparken gıdalardan numuneler alıyor, inceliyoruz. İşlemler yapılırken usulsüz çıkan numunelerle ilgili cezai işlem yapıyoruz. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak dahil birçok işlem yürütmekteyiz" dedi.



Bursa'da kesilen cezaların yıllara göre değiştiğini vurgulayan Aygül, "3 ile 5 milyon arasında ceza kesiliyor. 2019 yılında 706 firmaya idari yaptırım uygulanırken, 5 milyon 763 bin TL para cezası kesildi. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz ki aldığımız gıda numunelerinin yüzde 10'u civarında sıkıntı görülmektedir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA