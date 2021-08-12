Bursa'da bu devlet okulu çok özel

Bursa Osmangazi'de bulunan İnönü Ortaokulu'nda "Doğal Havalandırma Sistemi" ile "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" kuruldu.

Bursa Osmangazi'de bulunan İnönü Ortaokulu'nda "Doğal Havalandırma Sistemi" ile "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" kuruldu.

Daha önce güçlendirme kapsamına alınan İnönü Ortaokulu'nda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda okulda "Doğal Havalandırma Sistemi" ile "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" de kuruldu.

İnönü Ortaokulu'nun güçlendirme kapsamında onarım yapılan bir okul olduğunu belirten Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necdet Sezer, "Doğal Havalandırma Sistemi kurduğumuz bu okulumuzda 45 tane sınıfımız var. Salgın döneminde temiz havanın, hijyenin ve havalandırmaların aktif olması gereken bir ortamda böyle bir projeyi hayata geçirme imkanı bulduk. Sistem sayesinde sınıflarımıza bir yandan temiz hava girerken diğer kanaldan da pis havanın atılması sağlanıyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak "Doğal Havalandırma Sistemi" ile çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim almasını amaçladık." dedi.

800 metreküplük tasarruf

Okulda "Yağmur Suyu Toplama Sistemi" de kurulduğunu ifade eden Necdet Sezer, "İkinci bir projemiz de okulumuzda uyguladığımız yağmur suyunun toplanması ve bu suların lavabo ve tuvaletlerde kullanılması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu binalarındaki yağmur suyunun toplanması ile ilgili 31373 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunu biz kamu binalarında örnek olarak bu okulumuzda uyguladık. Sistem sayesinde yağmur suları okulda oluşturulan 80 tonluk bir su deposunda toplanacak. Depoda toplanan yağmur suları filtreden geçirilerek rezervuarlarda ve tuvaletlerin temizliğinde ya da bahçe sulanmasında kullanılacak. Bunu yaparken de takriben 800 metreküplük bir tasarruf sağlanmış olacak. Bundan sonra güçlendirme kapsamında onarım yapılan eğitim kurumlarımızda bu projeleri uygulamak için gayret göstereceğiz." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı