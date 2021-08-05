Bursa'da boşandığı eşini tabancayla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşini tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 yıl önce boşandığı eşini tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, İ.S. (45), Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde 2018'de boşandığı G.A. (32) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.S, tabancayla kadına ateş etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı G.A'yı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. G.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri yakınlarında polis ekiplerince gözaltına alınan İ.S, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu