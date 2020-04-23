Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi
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Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi.

23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:35
Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi

BURSA'da 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde, boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi. 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa'da sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, Acemler Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN VE YARIN MARKET İLE BAKKALLAR SAAT 14.00'A KADAR AÇIKİçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre ise sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan 2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı dışındaki vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market ve bakkallar evlere servis şeklinde de satış yapabilecekler. Kısıtlamanın son 2 günü 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri ise market ve bakkallar kapalı olacak.

Kaynak: DHA

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