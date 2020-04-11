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Koronavirüs, Bursa, Güncel

Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi

BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.

11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:02
Bursa'da boş kalan yol ve meydanlar havadan görüntülendi
BURSA'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulamaya konan sokağa çıkma yasağının ilk gününde boş kalan yol ve meydanlar, havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan 31 kentten biri olan Bursa'da sokaklar, caddeler ve meydanlar boş kaldı. Kentin en kalabalık noktalarından olan Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler Kavşağı sessizliğe büründü. Boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.


- Bursa

Kaynak: DHA

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