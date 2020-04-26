Bursa'da boş kalan cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı Bursa'da boş kalan cadde ve sokakların tadını atlar ve köpekler çıkardı.

Bursa'da boş kalan cadde ve sokakların tadını atlar ve köpekler çıkardı. Hiçbir şeye aldırış etmeden gezen atlar ve köpekler güzel görüntüler oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen 31 şehirden biri olan Bursa'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş sokak ve caddelerde dolaşan atlar ve köpekler ise kameralara yansıyarak güzel görüntüler oluşturdu. - BURSA

Kaynak: İHA