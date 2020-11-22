Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
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Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

22.11.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.11.2020 09:54
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyle saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polislerin denetimleri de arttı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeyle saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polislerin denetimleri de arttı. Bursa'da, boş kalan cadde ve meydanlar dronla havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Genelge kapsamında, dün saat 20.00 ile bugün saat 10.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Alınan kararın ardından kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çok sayıda farklı bölgede uygulama noktaları oluşturdu. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte sabah saatlerinde kalabalık olan cadde ve meydanların boş olduğu görüldü. Boş kalan meydanlar, dronla havadan görüntülendi.


Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi
Bursa'da boş cadde ve meydanlar havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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