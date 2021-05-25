Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olay nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu