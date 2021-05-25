Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
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Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kullanılmayan bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi'nde bulunan boş bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Olay nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi
Bursa'da boş bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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