Bursa'da boş arazide işlenen cinayetin 3'ü tutuklu 4 sanığı yargılanıyor

Bursa'da bir gencin boş araziye götürülüp el ve ayakları bağlandıktan sonra öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da bir gencin boş araziye götürülüp el ve ayakları bağlandıktan sonra öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Y. (29), Muhammet D. (29) ve Ezginur D. (25) cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz Fatma Y. (21) ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Öldürülen Furkan Kahraman'ın yakınları ve avukatları ise Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'ndan SEGBİS ile duruşmayı takip etti.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar Ezginur D. ve Muhammet D, tahliyelerini istedi.

Sanık Ömer Y. ise kardeşi Fatma Y'nin olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Tutuksuz sanık Fatma Y. de hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep etti.

Talepleri reddeden heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dereçavuş Mahallesi'nde 9 Ocak 2020'de YHT hattı çalışması yapılan bölgede bulunan cesedin, Yozgat'ta yaşayan Furkan Kahraman'a (24) ait olduğu belirlenmişti. Cinayetin, Kahraman'ın eski kız arkadaşı Ezginur D'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle eşi Muhammet D. ve arkadaşı Ömer Y. tarafından işlendiği iddia edilmişti. Muhammet D. ve Ezginur D. ile Ömer Y. tutuklanmış, Ömer Y'nin kardeşi Fatma Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sanıklar hakkında "tasarlayarak öldürme, konut dokunulmazlığını ihlal, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler