Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
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Bursa'da bor yüklü TIR devrildi

19.03.2021 15:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:20

Bursa'da bor yüklü TIR devrildiBURSA'da Ali Çanak'ın (40) kontrolünü kaybettiği bor yüklü TIR, devrilerek, yan yattı.

Bursa'da bor yüklü TIR devrildi

BURSA'da Ali Çanak'ın (40) kontrolünü kaybettiği bor yüklü TIR, devrilerek, yan yattı. Yola saçılan 20 ton bor, iş makinesince kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara Karayolu İnegöl ilçesi Mezit-4 mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Ali Çanak yönetimindeki 42 DPE 28 plakalı bor yüklü TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu TIR dorsesinde yüklü 20 ton bor, yola saçıldı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Yola saçılan bor, iş makinesiyle yoldan kaldırıldı. TIR ise çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
Bursa'da bor yüklü TIR devrildi
Bursa'da bor yüklü TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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