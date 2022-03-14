Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar
Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar Bursa'da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.
BURSA (İHA) - Bursa'da bone takıp yarı çıplak şekilde karın tadını çıkardılar
BURSA - Bursa'da iki arkadaş kar yağışını fırsata çevirerek bone takarak yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.
Bursa'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar dışarıya akın ederek karın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise bu durumu bir üst seviyeye çıkartarak hava sıcaklığının -5 dereceleri gördüğü havada bone takıp yarı çıplak bir şekilde karın tadını çıkardılar.