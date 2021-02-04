Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar bahanesiyle izinsiz gösteride gözaltına alınan 17 kişi serbest
04.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:58
Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek izinsiz gösteri düzenledikleri için gözaltına alınan 17 kişi, serbest bırakıldı.
Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek izinsiz gösteri düzenledikleri için gözaltına alınan 17 kişi, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki Görükle Spor Parkı'nda toplanan grup, eylem yapmak istedi.
Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan ve çevredeki vatandaşları eyleme katılmaya çağıran gruptakilerden 17'si gözaltına alındı.
Söz konusu 17 kişi emniyette işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz