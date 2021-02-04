Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar bahanesiyle izinsiz gösteride gözaltına alınan 17 kişi serbest

Bursa'da bir parkta Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek izinsiz gösteri düzenledikleri için gözaltına alınan 17 kişi, serbest bırakıldı.