Bursa'da bitişik 3 depodaki yangın kontrol altına alındı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 depoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Samanlı Mahallesi'nde bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 2 depoya sıçradı.

Birinde beyaz eşyalar, diğerlerinde gıda malzemeleri bulunan depolardaki yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma, polis, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ile civardaki bir fabrikanın işçileri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Dumandan etkilenen depo işçileri ve itfaiye erlerine olay yerinde sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Karadan arazöz ve su tankerleri, havadan helikopterle yürütülen çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

Depolarda büyük hasara yol açan yangınla ilgili Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 6 dönüm alanda kurulu beyaz eşya ve gıda depolarında etkili olduğu bildirildi.

Alevlere 40 itfaiye aracı, 60 personelle müdahalede bulunulduğu duyurulan açıklamada, yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA