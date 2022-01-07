Bursa'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı - Haberler
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Bursa'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da otobanda hızla seyreden kamyonun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

BURSA (İHA) - Bursa'da otobanda hızla seyreden kamyonun arkasına tutunan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, dün Bursa otobanı üzerinde meydana geldi. Farklı bir aracın içerisinden cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otobanda sür'atle seyreden kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan bisiklet sürücüsü yürekleri ağızlara getirdi. - BURSA

Bursa'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Bursa'da bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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