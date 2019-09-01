01.09.2019 18:28

Bursa'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

BURSA - Bursa'da 3 bisikletli, bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde kaydedilen görüntüde üç bisiklet sürücüsünün bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiği görüldü. Kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan üç kişiyi görüntüleyen başka bir araçtaki yolcu bisikletlilerin kilometrelerce bu şekilde seyahat ettiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA