Bursa'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Bursa'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kameradaBURSA - Bursa'da 3 bisikletli, bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
BURSA - Bursa'da 3 bisikletli, bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa-Ankara yolu üzerinde kaydedilen görüntüde üç bisiklet sürücüsünün bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat ettiği görüldü. Kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan üç kişiyi görüntüleyen başka bir araçtaki yolcu bisikletlilerin kilometrelerce bu şekilde seyahat ettiğini dile getirdi.