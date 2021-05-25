BURSA'DA BİSİKLETLERİN ÇALINMA ANI KAMERADA
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BURSA'DA BİSİKLETLERİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da birbirine kilitli iki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'da birbirine kilitli iki bisikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde meydana geldi. 2 şüpheli, sokakta birbirine kilitli şekilde duran bisikleti bir süre izledi. Daha sonra şüphelilerden biri, bisikletleri alarak, el arabasına koydu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

BURSA'DA BİSİKLETLERİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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