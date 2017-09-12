Bursa'da bisikletçinin kazası kask kamerasına böyle yansıdı

Minibüse çarpan bisiklet sürücüsünü kaskı kurtardı.



BURSA - Bursa'da yola çıkan minibüse çarpan bisiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlatıp, hastaneye kaldırıldı. Olay anı kaska takılan aksiyon kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, bisikleti ile her gün olduğu gibi işyerine bisikletle gitmek için evinden çıkan M.Refik Kaleli, Altıparmak Caddesinden Kükürtlü Caddesine inerken, minibüsün aniden yola çıkmasıyla bu araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bisikletinden fırlayan Kaleli, kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı Kaleli, Çekirge Devlet Hastanesinde tedaviye alınırken, durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis kaza ile soruşturma başlattı.