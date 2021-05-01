Bursa'da bisiklet hırsızları yakalandı
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Bursa'da bisiklet hırsızları yakalandı

Bursa'da bisiklet hırsızları yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 100'den fazla bisiklet olayının çalınmasına karışan zanlı ile çalıntı ürünleri alan bir hurdacı gözaltına alındı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 100'den fazla bisiklet olayının çalınmasına karışan zanlı ile çalıntı ürünleri alan bir hurdacı gözaltına alındı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları ısrarlı takip ve saatler süren kamera kayıtları incelemesi sonrası hırsızları 16 AAP plakalı aracın içinde kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıslardan C.C.A.'nın (23) Mudanya'da 8 adet bisikleti çaldığı, ayrıca aynı şahsın Mudanya'da 3 adet evden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Durumdan şüphelenen Asayiş Büro ekipleri soruşturmayı genişletip şahsın Bursa'da bir depo sahibi ile irtibatlı olduğunu belirledi.

Depoda yapılan aramada 100 den fazla bisiklet ve parçalar halinde bisiklet ekipmanları bulundu. C.C.A. deponun beraber çalıştıkları T.B ye ait olduğunu söyledi.

Mahkemeye sevk edilen C.C. A tutuklanırken depo sahibi olduğu öne sürülen T.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların Bursa'daki bağlantılarını araştırıyor - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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