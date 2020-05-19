Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı İnegöl Belediyesi radikal bir değişime giderek daha temiz bir yaşam için 'Bireysel Çöp Konteyner' projesini faaliyete geçirdi İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner'...

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı
19.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:14

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı

İnegöl Belediyesi radikal bir değişime giderek daha temiz bir yaşam için 'Bireysel Çöp Konteyner' projesini faaliyete geçirdi

BURSA - İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner' uygulamasının başarılı sonuçlar vermesi üzerine, çalışmanın tüm şehirde hayata geçirilmesine karar verildi. İlk etapta 3 bin bireysel konteyner dağıtımına Mesudiye Mahallesinden başlandı.

Şehirde çıkarılan zamansız çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün de kaybolmasını sağlayacak uygulama ile sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteynerler yerleştiriliyor. Bu şekilde yeni bir çöp toplama sistemine de geçiliyor. Konteynerin bakımı, temizliği ve muhafazası ilgili binaya ait olurken, konteynerlerin yerlerinin belirlenirken evlerinin önüne zincirlenmesi veya evin içinde tutulması konusunda vatandaşlar kendileri karar verebilecek. Ancak çöp günlerinde konteynerler kapı önünde bulundurmak zorunda olacak.

Geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Pazar günü Mesudiye Mahallesinde başlayan bireysel çöp konteyner dağıtımlarına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Aynı zamanda konteyner birlikte geri dönüşüm kutuları da dağıtılarak vatandaşlara bu konuda da daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bireysel Çöp Konteyner dağıtımı sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Mesudiye Mahallemiz deyiz. Çalışma arkadaşlarımız sahada, muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir aradayız. İnegöl'de bildiğiniz gibi bireysel çöp konteyner uygulaması normal şartlarda yoktu. Bunu enine boyuna düşündük, değerlendirdik. En doğrusunun ne olacağını çalıştık. Açıkçası hem kültürümüze daha uygun olacağı için hem de sahada gerçekleşenler üzerinde yaptığımız değerlendirmelerde; evlerimizde, binalarımızda bireysel çöp konteyner uygulamasının daha doğru olacağına karar vermiştik. Biliyorsunuz bunun ilk pilot uygulamasını Kemalpaşa Mahallesinde gerçekleştirmiştik. Orada olumlu sonuçları gördüğümüzde Mesudiye Mahallemizde de bir pilot bölge seçtik. Burada da olumlu sonuçlar alınca tüm mahallelerimizde yaygınlaştırma kararı aldık" dedi.

3 Bin konteyner dağtılıyor

İlk etapta Mesudiye Mahallesinde 3 bin konteyner dağıtılacağını duyuran Başkan Taban, "Arkadaşlarımız bugün burada 3 bin konteyner dağıtıyorlar. Her bir binaya bir konteyner şeklinde dağıtılıyor. Ancak bunların hacmi değişiyor. 0-6 daire olan binalarda 120 litrelik çöp konteyner, 6-12 daire arasındaki binalarda 240 litre ve 12 daire üzeri toplu konutlarda 770 litre gibi yapıya uygun, çıkacak çöp miktarına uygun çöp konteyner teslim edilmeye başlanmış oldu. Yasak günündeyiz ama ekiplerimiz sahada. Hava sıcak olmasına rağmen arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Taban, yeni uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını da dileyerek şöyle devam etti: "İnşallah çok yerinde, faydalı olacak. Ortalıkta çöpler kaldıkça bir taraftan açıkta kalan çöp koku oluşturabiliyor, sinekler olabiliyor, kedi köpek gibi hayvanlarımız tarafından dağıtılabiliyor İnşallah bunların her biri sonlanacak. Bildiğiniz gibi temizlik hususundaki hassasiyetlerimizi hep söyledik. Belki bugün bu salgının da neticesinde en çok konuştuğumuz konulardan biri temizlik. Temizlik konusunda dikkatli olacağız. Kaldı ki biz Müslümanız. Müslüman kirletmez, temiz olmak zorundayız. Pek çok topluma göre de aslında bu konuda çok daha dikkatliyiz. Sadece çevremiz noktasında biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Onu da inşallah aşacağız. Ben bu konuda çok daha başarılı bir İnegöl ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu şehir en temiz şehir olacak, örnek şehir olacak. Kimsenin sigarasını, elindeki kağıdını, çöpünü yere atmadığı bir sürece geçeceğiz ve örnek bir şehir olacağız inşallah."

Kullanmayana ceza uygulanacak

Öte yandan, bireysel çöp konteyner dağıtımı yapılan bölgelerde artık poşetlerle kapı önlerine çöp çıkarmak yasaklandı. konteyner yerine gelişi güzel şekilde sokağa çıkarılan çöplerle ilgili yasal işlem yapılacak ceza uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu Haber
19 Mayıs mesajında bayramları karıştıran Arda Turan, sosyal medyada gündem oldu
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılış töreninde sosyal mesafe ve maske uyarısı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Haber
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu Haber
Kırmızı listeyle koruma altına alınan köpek balığı sahile vurdu
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Milyonluk hırsızlığı sosyal medya paylaşımı yakalattı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu! Şehit aileleri unutulmadı
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Muğla'da yanan yulaf tarlasında emekli savcının cesedi bulundu
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Metruk binaya giren çocuklar, tavana asılı ceset buldu
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
TRT'nin '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' hatası sosyal medyada tepki çekti
TRT'nin "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" hatası sosyal medyada tepki çekti
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
ABD'de sadece tavşanları etkileyen yeni bir ölümcül salgın ortaya çıktı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
Tek geçim kaynağı bataklığa saplanan yaşlı adamın ineği kurtarıldı
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
18 yaşındaki Umut, yüzmek için girdiği gölette boğuldu
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Van'da bir mahalle daha taziye katılanlar nedeniyle karantinaya alındı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Davutoğlu 8 yıl sonra Esed'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Akdeniz'deki depremler sonrası iki il için tsunamı uyarısında bulundu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Yasağa rağmen otomobiliyle gezmeye çıkan kadın, gazetecilere saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 23:15:30. #1.14#
title