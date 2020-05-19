Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı

İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner' uygulamasının başarılı sonuçlar vermesi üzerine, çalışmanın tüm şehirde hayata geçirilmesine karar verildi.

Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı
19.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:37

İnegöl Belediyesi tarafından daha temiz bir İnegöl için pilot bölgelerde denenen 'Bireysel Çöp Konteyner' uygulamasının başarılı sonuçlar vermesi üzerine, çalışmanın tüm şehirde hayata geçirilmesine karar verildi. İlk etapta 3 bin bireysel konteyner dağıtımına Mesudiye Mahallesinden başlandı.

Şehirde çıkarılan zamansız çöplerin oluşturduğu kötü görüntünün de kaybolmasını sağlayacak uygulama ile sokak kapı önlerine plastik kapaklı iki tekerlekli ısıya ve aşınmaya dayanıklı konteynerler yerleştiriliyor. Bu şekilde yeni bir çöp toplama sistemine de geçiliyor. Konteynerin bakımı, temizliği ve muhafazası ilgili binaya ait olurken, konteynerlerin yerlerinin belirlenirken evlerinin önüne zincirlenmesi veya evin içinde tutulması konusunda vatandaşlar kendileri karar verebilecek. Ancak çöp günlerinde konteynerler kapı önünde bulundurmak zorunda olacak.

Geri dönüşüm kutuları dağıtıldı

Pazar günü Mesudiye Mahallesinde başlayan bireysel çöp konteyner dağıtımlarına Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Aynı zamanda konteyner birlikte geri dönüşüm kutuları da dağıtılarak vatandaşlara bu konuda da daha duyarlı olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. Bireysel Çöp Konteyner dağıtımı sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün Mesudiye Mahallemiz deyiz. Çalışma arkadaşlarımız sahada, muhtarımız ve vatandaşlarımızla bir aradayız. İnegöl'de bildiğiniz gibi bireysel çöp konteyner uygulaması normal şartlarda yoktu. Bunu enine boyuna düşündük, değerlendirdik. En doğrusunun ne olacağını çalıştık. Açıkçası hem kültürümüze daha uygun olacağı için hem de sahada gerçekleşenler üzerinde yaptığımız değerlendirmelerde; evlerimizde, binalarımızda bireysel çöp konteyner uygulamasının daha doğru olacağına karar vermiştik. Biliyorsunuz bunun ilk pilot uygulamasını Kemalpaşa Mahallesinde gerçekleştirmiştik. Orada olumlu sonuçları gördüğümüzde Mesudiye Mahallemizde de bir pilot bölge seçtik. Burada da olumlu sonuçlar alınca tüm mahallelerimizde yaygınlaştırma kararı aldık" dedi.

3 Bin konteyner dağtılıyor

İlk etapta Mesudiye Mahallesinde 3 bin konteyner dağıtılacağını duyuran Başkan Taban, "Arkadaşlarımız bugün burada 3 bin konteyner dağıtıyorlar. Her bir binaya bir konteyner şeklinde dağıtılıyor. Ancak bunların hacmi değişiyor. 0-6 daire olan binalarda 120 litrelik çöp konteyner, 6-12 daire arasındaki binalarda 240 litre ve 12 daire üzeri toplu konutlarda 770 litre gibi yapıya uygun, çıkacak çöp miktarına uygun çöp konteyner teslim edilmeye başlanmış oldu. Yasak günündeyiz ama ekiplerimiz sahada. Hava sıcak olmasına rağmen arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Taban, yeni uygulamanın şehrimize hayırlı olmasını da dileyerek şöyle devam etti: "İnşallah çok yerinde, faydalı olacak. Ortalıkta çöpler kaldıkça bir taraftan açıkta kalan çöp koku oluşturabiliyor, sinekler olabiliyor, kedi köpek gibi hayvanlarımız tarafından dağıtılabiliyor İnşallah bunların her biri sonlanacak. Bildiğiniz gibi temizlik hususundaki hassasiyetlerimizi hep söyledik. Belki bugün bu salgının da neticesinde en çok konuştuğumuz konulardan biri temizlik. Temizlik konusunda dikkatli olacağız. Kaldı ki biz Müslümanız. Müslüman kirletmez, temiz olmak zorundayız. Pek çok topluma göre de aslında bu konuda çok daha dikkatliyiz. Sadece çevremiz noktasında biraz eksik kaldığımızı düşünüyorum. Onu da inşallah aşacağız. Ben bu konuda çok daha başarılı bir İnegöl ortaya çıkacağını düşünüyorum. Bu şehir en temiz şehir olacak, örnek şehir olacak. Kimsenin sigarasını, elindeki kağıdını, çöpünü yere atmadığı bir sürece geçeceğiz ve örnek bir şehir olacağız inşallah."

Kullanmayana ceza uygulanacak

Öte yandan, bireysel çöp konteyner dağıtımı yapılan bölgelerde artık poşetlerle kapı önlerine çöp çıkarmak yasaklandı. konteyner yerine gelişi güzel şekilde sokağa çıkarılan çöplerle ilgili yasal işlem yapılacak ceza uygulanacağı ifade edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti Haber
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı Haber
Son dakika: 15 ilde uygulanacak seyahat kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 28'e yükseldi
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Kars'ın Kağızman ilçesinde 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Çemçe grubu tamamen yok edildi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı geçiyorlar?
Yabancı futbolcuların korona nedeniyle yaptığı yüzde 15'lik maaş indirimine Tanju Çolak'tan eleştiri: Dalga mı...
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Denetim yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkınca 50 berber karantinaya alındı
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Yasağı ve uyarıları hiçe sayıp toplu iftara giden 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısı Eylül'e kadar 30 milyon doz üretilebilir
Selin Ciğerci, 'Çocuğum olmuyor' diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
ABD'de insanlar üzerinde denenen koronavirüs aşılarının ilk sonuçları başarılı
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya: Koronavirüsü belirtisiz geçirenler, belirti gösterenlerden daha fazla
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Khabib Nurmagomedov, koronavirüse yakalanan babasının durumunun kritik olduğunu söyledi
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Son Dakika: Camiler 29 Mayıs'tan itibaren öğle ve ikindi namazlarında açık olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Varank Berat Albayrak Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Neva Hadise Sinan Özen Cem Yılmaz
Spor Neymar Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Bursa'da 'Bireysel Çöp Konteyner' hizmeti başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 14:37:37. #1.15#
title