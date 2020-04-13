Bursa'da birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske zorunluluğu getirildi Bursa'da, birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

Bursa'da, birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde pozitif olduğu doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin, ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla hastaneye naklinin sağlanması kararlaştırıldı.

Toplantıda kentte faaliyet gösteren belediye ve özel halk otobüsü, hafif raylı sistem (metro), minibüs, fabrika ve iş yerlerinin servis araçları gibi toplu taşıma araçlarıyla şehirler ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araçlar, servis araçları ve içinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına karar verildi.

Açıklamada, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücülere para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içinde gerekli uyarıların yapılarak, ihtiyaç duyulan uyarıcı bilgilendirme tedbirlerinin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak, sıvı el dezenfektanı temin edilerek, ön ve arka kapıların girişine monte edilmesinin sağlanmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici gerekli sefer tedbirlerinin alınmasına,

belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA