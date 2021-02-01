Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti
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Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti

01.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:57
Bursa'da bir vatandaş yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıtaya teslim etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıta ekiplerine teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş, yolda bulduğu 4 çeyrek altını zabıta ekiplerine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi Çardak Cami civarında yürüyen Rıdvan Topal (65) yolda 4 çeyrek altın buldu. Bir süre belirtilen adreste bekleyen ancak sahibine ulaşamayan Topal, daha sonra İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gitti.

Topal, altınları sahibine ulaştırılmak üzere buradaki görevlilere teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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