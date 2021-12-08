Bursa'da bir tüketicinin internetten aldığı diş protezinin kusurlu çıktığı iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da bir tüketicinin internetten aldığı diş protezinin kusurlu çıktığı iddiası

Bursa'da bir tüketicinin internetten aldığı diş protezinin kusurlu çıktığı iddiası
AA / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'da bir tüketici, internet üzerinden satın aldığı diş protezinin kusurlu çıktığını iddia etti.

BURSA (AA) - Bursa'da bir tüketici, internet üzerinden satın aldığı diş protezinin kusurlu çıktığını iddia etti.

Tüketiciye, başvurusu üzerine Bursa Tüketiciler Derneğince destek sağlandı.

Dernek başkanı Sıtkı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, internetten alışverişlerden güvenilir firmaların seçilmesi tavsiyesinde bulundu.

Diş proteziyle ilgili sürece değinen Yılmaz, "Firma 250 lira bedelle, 5 lira etmeyecek kirli bir ürün göndererek tüketiciyi hem paradan hem maldan mağdur etmiştir. Firma eğer geri ödemeyi kabul etmezse ilçe tüketici hakem heyetine başvuracağız. Heyetin en doğru kararı vereceğini düşünüyoruz." dedi.

Yılmaz, ayrıca tüketicilerin mesafeli satışlarda 15 günlük cayma haklarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

21 yaşındaki genç, doğum gününde akılalmaz kazada can verdi

AA / Mustafa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title